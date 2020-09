green

Cristian Andrés, uno de los amigos del abogado Javier Ordóñez, corroboró varias de las versiones que se tienen sobre lo que sucedió antes de que este falleciera tras ser sometido por unos policías que le dieron varias descargas eléctricas.

Sobre posibles diferencias que tenía uno de los policías con el hombre de 46 años, el amigo que habló en La Cariñosa aseguró que eso era cierto. “Ya habían tenido una discusión antes, no sé cuándo sería eso, pero anoche (el policía) lo amenazó y le dijo: ‘Esta noche me las paga’. Ahí lo empezó a agredir y el compañero que estaba grabando fue agredido, le botaron el celular y se lo rompieron”, manifestó Cristian.

Sin embargo, el amigo del abogado muerto se quejó de que no era la primera vez que los agentes procedían de esa manera con su grupo. De hecho, aseguró que hace tiempo le robaron 600.000 pesos.

“(Los policías) Permanecían en el CAI de Villa Luz. Inclusive a mí una vez me amenazaron, que si yo no me iba para la casa me golpeaban, y una vez me electrocutaron y me robaron 600.000 pesos. A mí también me la tenían al rojo vivo”, agregó el amigo de Ordóñez.

Cristian también fue partidario de la teoría que indica que al abogado lo siguieron golpeando en el CAI al que lo trasladaron. “Estaba en el CAI ya botado, agonizando de los golpes. En la patrulla de la Policía (rumbo al hospital) ya iba sin signos vitales”, comentó el hombre sobre el fallecimiento del abogado.

La Policía informó en las últimas horas que ya suspendió a los agentes involucrados y que adelantará las investigaciones necesarias para determinar su responsabilidad en la muerte del hombre de 46 años.