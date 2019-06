El ahora senador respondió la pregunta de si fue novio de Clara López en una entrevista con La F.m. y, en tono de risa, negó la supuesta relación.

“No, hombre, las mujeres que no me aceptaban como novio, ahora, cuando ya no se usa, dicen que eran novias mías, y no me aceptaban como novio”, respondió Uribe a ese medio radial.