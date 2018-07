El caso más delicado, sin duda, es el del expresidente Álvaro Uribe Vélez (el más votado al Senado en la historia del país con 875.554 votos), pues la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación formal y lo llamó a indagatoria para que responda “por los delitos de soborno y fraude procesal”.

La Corte anunció que “recaudó pruebas” para demostrar que Uribe presuntamente tenía conocimiento de la manipulación de testigos en su contra, caso por el que tuvo una confrontación con el también senador Iván Cepeda.

Cuando se enteró de que la Corte lo estaba citando a interrogatorio (junto con el senador Álvaro Prada), Uribe anunció a través de su cuenta en Twitter que presentará renuncia a su curul en el Senado para que su proceso de defensa “no interfiera con las tareas” que le exige su cargo, y porque se siente “moralmente impedido para ser senador”.

La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado

