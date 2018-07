“Hay reiteradas denuncias de que las grabaciones las hizo la agencia británica MI6 (servicio de inteligencia) amigos de Juan Manuel Santos. Autoridades extranjeras en una treta en mi contra”, escribió Uribe en Twitter.

Corrijo Hay reiteradas denuncias de que las grabaciones las hizo la agencia Británica MI 6 amigos de Juán Manuel Santos. Autoridades extranjeras en una treta en mi contra — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 25, 2018

En otro mensaje, el político, jefe del Centro Democrático, cuestiona el llamado a indagatoria que le hizo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y aseguró que lleva implícita una “medida de aseguramiento”.

El artículo continúa abajo

“Informaré sobre cómo llegué a testigos, tema que la Corte no quiso investigar, simplemente me presume manipulador y me cita a indagatoria con implícita medida de aseguramiento”, escribió Uribe.

El caso por el que ha sido citado Álvaro Uribe Vélez está relacionado con un proceso que se le sigue por presunta manipulación de testigos como parte de un enfrentamiento con el también senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo.

El pasado 17 de febrero, la Corte Suprema pidió investigar a Uribe.

La renuncia al Senado ha causado una controversia en el país porque sus críticos le acusan de salir del Congreso para evitar que la Corte Suprema de Justicia lo siga investigando y que el caso pase a la justicia ordinaria, en este caso la Fiscalía.

(Ver también: Daniel Coronell explica en síntesis proceso contra Uribe y anuncia nuevas revelaciones)