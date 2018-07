En una serie de trinos, el expresidente ha criticado el procedimiento de los magistrados a cargo de su caso asegurando que hay un “prejuzgamiento” para calificar su “accionar como manipulación de testigos”.

Uribe aseguró que la citación a indagatoria del alto tribunal tiene “implícita [una] medida de aseguramiento”. Cabe resaltar que en el eventual caso que eso sea cierto, esa decisión no necesariamente implica que sea trasladado a un penal carcelario, pues puede permanecer en otro tipo de instalaciones de seguridad como el Búnker de la Fiscalía o una detención domiciliaria.

Incluso citó unas palabras, cuyo autor no dice, con las que señala a la Corte de preguntar si lo debían “encarcelar antes o después de la elección de Duque”. Tampoco detalló a quién le hicieron esa pregunta ni en qué contexto.

Uribe dice también que la decisión del llamado a indagatoria estaba tomada hace tiempo y que incluso un magistrado lo filtró a periodistas que son “declarados enemigos” suyos y que “influyen en estas decisiones”.

En otras publicaciones, el senador del Centro Democrático presenta una transcripción de un testimonio que buscaba “desacreditarlo”; y hasta hizo señalamientos contra el Presidente Juan Manuel Santos afirmando que existe una supuesta treta organizada por “amigos” que el Jefe de Estado tiene en las agencias de inteligencia británicas.

Los trinos de Uribe:

Señores Corte Suprema: La ex fiscal Hilda J Farfán Niño expresó, a través de allegados a su familia, que conoció todo el “montaje” contra mi hermano Santiago. Eso es diferente a “comprometerse a desacreditar un proceso”

El comunicado de la Corte ya es un prejuzgamiento: hice el anuncio de que continuaría desmontando falsos testimonios, he procedido de acuerdo con la ley y mis derechos, la Corte sin escucharme califica mi accionar como manipulación de testigos

Informaré sobre cómo llegué a testigos, tema que la Corte no quiso investigar, simplemente me presume manipulador y me cita a indagatoria con implícita medida de aseguramiento

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 25, 2018