Desde que Armando Benedetti avivó el escándalo con Laura Sarabia, la relación con Álvaro Leyva, que se supone es su jefe, no ha sido para nada buena. Lo que empezó a dañar la comunicación entre ambos fue la casi nula gestión del actual embajador en Venezuela, pues se la ha pasado más viajando, sin permiso en algunas oportunidades, y más pendiente de las investigaciones que le siguen las autoridades, que cumpliendo la labor que se le encomendó.

Aunque Petro decidió sacarlo de taquito por el lío en el que lo metió al decir en unos audios que consiguió 15.000 millones de pesos para la campaña del presidente, Benedetti se salió con la suya y pidió una extensión, a la que tiene derecho por ley, para entregar su cargo en Venezuela, lo que le ha permitido disfrutar de algunos beneficios como no ejercer sus funciones en Caracas y darse unos buenos viajes como a la final de Champions, a Estados Unidos, a Madrid y hasta Ibiza.

Sobre esa petición de Benedetti para alargar su tiempo en el cargo habló Leyva en Caracol Radio y dio algunas explicaciones, aunque no dejó de lado su visible incomodidad con el diplomático, que le ha causado más de un dolor de cabeza.

“Hay situaciones de tiempo, modo y lugar que hacen que uno tenga una posición distinta, pero el derecho él lo tenía para pedir la extensión de entregar su cargo. Le quedan 4 o 5 días para desaparecer del mapa, por lo menos de la Cancillería. No ha ido a Caracas, ha pedido licencias y se le han negado”, indicó.

Leyva, que incluso en algún momento llamó “drogadicto” a Benedetti, explicó en la emisora por qué se le han dado tantos permisos al embajador y lanzó una advertencia sobre la nula gestión que ha hecho en Venezuela, la cual ya está en miras de la Procuraduría.

“Se termina su tarea y tendrá que asumir las consecuencias. Yo tuve mis reservas, pero no puedo desconocer derechos, las firmó [permisos] el secretario general porque los dos vicecancilleres estaban de viaje. Se le extendió ese periodo que se le va a vencer, no ha cumplido y eso tendrá unas consecuencias. Yo no sé cuál vaya a ser la suerte del señor Benedetti. La situación no es fácil“, expresó.

Finalmente, el canciller gambeteó en la cadena radial cuando le preguntaron sobre si era verdad que la relación de Benedetti y Nicolás Maduro no era buena. Simplemente se limitó a responder sobre el hombre que lo reemplazará en la embajada y mostró su deseo porque llegue rápido el día en que el diplomático salga de su cargo, como quien dice para quitarse ese chicharrón de encima.

“Yo no me puedo meter en posiciones personales, no importa la jerarquía. No hay que especular demasiado para llegar a conclusiones, la verdad es que ese es un aparente servicio que concluye, ya se nombró un nuevo embajador y está próximo a posesionarse una vez termine la supuesta misión del señor Benedetti para que represente dignamente a Colombia“, comentó.