Como nómada sin jefe anda Armando Benedetti desde que el escándalo con Laura Sarabia estalló en el país. El embajador, que todavía no ha entregado su cargo, volvió a pegarse una escapada que se suma a los múltiples viajes que ha hecho en los últimos meses. Lo peor del caso es que lo hace sin permiso de la Cancillería, con la que tiene serias diferencias.

A Benedetti parece no importarle saltarse el orden del manual de disciplina de la entidad, que es la que regula sus funciones y sus desplazamientos. De hecho, ante la continúa desobediencia del diplomático, la Cancillería decidió cortarle el pago de su salario, pues desde junio no se ha presentado a su sede de trabajo en Venezuela, que es donde debería estar hasta su último día como embajador.

Ahora, el propio Armando Benedetti reconoció que se encuentra en Madrid, España, cumpliendo con un asunto personal, algo que ya había hecho antes, lo que se le volvió una práctica recurrente que en cualquier organización es hasta motivo de sanción por las continúas inasistencias no justificadas.

El actual embajador explicó el motivo de su viaje en Twitter, por el cual no recibirá ningún tipo de ganancia: “En junio solo recibí el 25 % de salario, así lo solicité. Este mes no devengaré salario ni viáticos. Desde mi renuncia pedí licencia no remunerada que negaron y en la que he insistido. Para los preocupados estoy en Madrid en el grado de mi hijo. La otra semana regreso al país”.

Este nuevo capítulo se suma a la pelea que ha sostenido con el canciller Álvaro Leyva, quien hace algunas semanas lo llamó “drogadicto”, después de conocerse que consumía sustancias alucinógenas. Lo curioso es que Benedetti seguirá como embajador hasta el próximo 19 de julio, después de que la propia entidad anunciara un decreto para extenderle su renuncia por 30 días más.