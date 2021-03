En el audio, Dau explica a una mujer por qué se dio un cambio de último momento en la contratación de su hijo para el Cuerpo de Bomberos de Cartagena. La grabación fue difundida por W Radio.

El alcalde de Cartagena, quien se enfrascó en una pelea con la ex primera dama (honoraria) de la ciudad Cynthia Pérez, comienza la grabación explicando que todo fue un error de la mencionada exfuncionaria.

“Ahí hubo un problema causado por la señora Cynthia. Sí había un cupo que yo había apartado porque me lo pidió, desde Bogotá, una ministra de muy alto cargo [no dice cuál ministra]. Era para el hijo de un señor que se jubilaba y no tenía tacha alguna en su hoja de vida. Me lo pidió la ministra y le dije que con gusto le iba a dar uno”, indicó.