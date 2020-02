Según la declaración que entregó la prófuga exparlamentaria Aída Merlano a Dávila en Semana —donde hizo fuertes señalamientos contra las familias Gerlein y Char sobre la ayuda y traición en su fuga—, Julio Gerlein fue su pareja desde que ella tenía 16 años y habría participado en varios casos de corrupción política.

“Desde que fui una niña me manejaste a tu antojo y te aprovechaste de mi necesidad y la de toda mi familia”, lamentó Merlano refiriéndose a los puestos de trabajo que Gerlin le asignó a su papá, hermano y hermana, y con los que la amenazaba constantemente.

La exparlamentaria, detenida en el centro penitenciario Helicoide, se refirió al tema cuando la periodista —luego de otras declaraciones en las que pidió asilo político a Maduro— le preguntó: “¿Sus hijos son hijos de Julio Gerlein?”, a lo que ella respondió: “Mis hijos son hijos míos, Vicky”.

Después de ese cuestionamiento, que Dávila justificó diciendo que “Aída Victoria (hija de Merlano) siempre hablaba de Julio Gerlein con una historia como si fuera su papá”, ella recordó:

“Lo que pasa es que yo estuve con Julio siendo una niña. Después de eso nosotros tuvimos una ruptura y vino el sometimiento. Toda mi familia trabajaba para él, mis hermanos, mi papá; entonces, cada vez que yo me perdía 3 días botaba a mi familia. Yo tenía que aparecer a decirle, por favor, devuélvele el puesto a mi hermano a mi hermana, no hagas esto”.

Acerca de esa situación, Merlano contó que su papá fue quien más tuvo temor de perder su puesto laboral, por eso siempre le advertía:

“‘Mijita, no te metas con él, no declares contra él. Mijita, mira que yo no tengo sino mi puesto. Todas esas cosas me duelen […]. Eso que hizo él conmigo, de presionarme, de someterme todo el tiempo, pienso que algún día, si no es en este mundo, en esta tierra, en la otra vida debe pagarlo”.