Sin embargo, aseguró a ese medio que no podrá ser presidente porque no es lo mismo conquistar a los barranquilleros, a punta de invertir en el Junior, que intentar convencer a los colombianos.

“Él quiere ser el dueño de toda Colombia y no le importa por qué medios, hace lo que sea. Yo podría decir que es capaz de vender hasta su alma al diablo para lograr sus objetivos”, señaló Aída Merlano a la revista Semana desde Venezuela, en donde intenta lograr asilo político.

Incluso, va más allá y tilda al exalcalde de Barranquilla de ser capaz de utilizar cualquier estrategia para lograr lo que quiere porque, asegura, en una ocasión intentó enamorarla a ella.

“Lo digo por mi caso. Me enamoró, me cortejó, me llenó de detalles costosos, lujosos”, afirmó Merlano, y dijo que buena parte de los detalles se los compró Alejandro Char en una joyería en el norte de Bogotá.

Según dice, la finalidad de Char para enamorarla era que ella le quitara el apoyo político a Alfredo Varela, un joven que quería aspirar a cargos públicos.

“Él trató de enamorarme para lograr su objetivo, pero finamente no lo logró. Me cortejó mucho tiempo, le recibí sus detalles, le recibí sus promesas de amor, pero no quiere decir que le haya creído porque en el fondo sabía que estaba fingiendo y el tiempo me dio la razón”, asegura la excongresista.