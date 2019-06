El hombre fue identificado como Hernán Gustavo Castro Arcángel, director de la Revista Congreso, y de acuerdo con las autoridades tendrá que responder por lesiones personales debido a la “agresión” que le propinó a la comunicadora, de la cual era su jefe.

“Este individuo fue dejado a disposición de la URI de Puente Aranda”, confirmó la Policía de Bogotá en su cuenta de Twitter.

Los hechos por los que capturaron a Castro Arcángel los contó la misma víctima por medio de un video, en el que relata que todo ocurrió luego de que ella se acercara junto con otra mujer a las instalaciones de la revista a radicar una cuenta de cobro como parte del contrato que firmó.

“Desde el pasado mes de mayo estuve trabajando para casa editorial Revista Congreso. El señor que me acaba de hacer esta agresión me entrevistó. Gustavo Castro. Firmamos un contrato por cuatro meses con esta entidad, habiendo un coronel y un mayor como representantes legales”, explicó Carvajal.

La periodista asegura que desde hace ocho días ellas venían pidiendo que les “pagaran el dinero de este mes”, y que como no hubo respuesta se fueron, este lunes, a radicar la cuenta de cobro.

“Este señor, con su hijo, nos recibe a golpes y empujones. No fuimos irrespetuosas, ahí está la grabación. Este señor agredió a mi compañero, lo sacó a empujones de la oficina y yo me fui detrás de él… este señor se devolvió y me pegó en la cara y me trató de prostituta, aduciendo que no tenía nada qué hacer y que nos fuéramos al Ministerio de Trabajo. No es justo”, narró la periodista, entre lágrimas.