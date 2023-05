Después de 9 meses de gestión del actual Gobierno Nacional llegó la primera pelea de Gustavo Petro con su antecesor, el expresidente Iván Duque, quien dio una entrevista en la Revista Bocas, en la que se refirió a cómo le ha parecido la gestión de la actual administración, a la que criticó fuertemente por el trato que les ha dado a las empresas.

“Este es un gobierno profundamente ideologizado. Me parece lleno de prejuicios, prejuicios antiempresariales, prejuicios antimercado. Y no hay forma de que ningún país prospere si no tiene un sector privado con certidumbre, con inversión, con claridad sobre las reglas de juego y con claridad sobre el futuro”, indicó.

Además, se refirió en la entrevista a los últimos altercados que ha tenido Petro con el Congreso por la no aprobación de sus reformas, lo que supone para él una profunda revisión de las formas en que se pretenden sacar adelante los proyectos, no con imposiciones, sino con consensos.

“Implica saber negociar y saber ceder, no imponer, aceptar lo que pasa en el Congreso, que también fue elegido legítimamente y cuya función es hacerle contrapeso al Ejecutivo. Nosotros no elegimos un emperador, sino un presidente, y eso implica respetar las discusiones en el ámbito institucional”, comentó.

Petro le recordó a Iván Duque tratos a la ‘primera línea’

Al respecto, el presidente Gustavo Petro parece que se molestó con las declaraciones de Duque y reaccionó fuertemente con un comentario en el que le recordó lo que pasó en el paro nacional de 2021, cuando el entonces mandatario sacó la fuerza pública para enfrentarse con los manifestantes, muchos de ellos integrantes de la llamada ‘primera línea’.

“Yo no le destruyo los ojos a los jóvenes con granadas lacrimógenas, soy un demócrata y no un tirano”, dijo Petro.