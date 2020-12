En su cuenta de Twitter, Adriana Lucía cuestionó la justificación del Gobierno para firmar los decretos que autorizan el aumento del sueldo de funcionarios administrativos del Congreso y congresistas para el 2021.

Sus mensajes se refieren específicamente a las declaraciones de Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, quien aseguró que “este incremento debía hacerse antes de que el año se acabara, cumpliendo lo establecido en la Ley y en la Constitución Política”.

“En un país en donde normalmente no se respetan las leyes, sí se cumple al pie de la letra la ley que ordena subir sueldos a los congresistas, mira tú esa vaina”, fue el primer trino de la cantante cordobesa, que minutos después añadió: “tenemos una gran misión y es asumir la responsabilidad para cambiar el rumbo de este país”.

Y ahora dan explicaciones que eso que ellos firmaron, ya no, que ya no va y que si va es pa otra cosa. Que no son ellos, que es la ley y que ¡cómo van a incumplirla! Yo sólo les digo algo: tenemos una gran misión y es asumir la responsabilidad para cambiar el rumbo de este país.

— Adriana Lucía (@AdrianaLucia) December 27, 2020