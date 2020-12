green

A muchos colombianos se les amargaron las fiestas de fin de año por cuenta del decreto con el que el presidente Iván Duque aprobó un aumento del 5,12 % en el salario de los congresistas. Las críticas al mandatario no se hicieron esperar y la mayoría de ellas apuntaron a que dicho ‘regalo’ a senadores y representantes no debió darse en un año de pandemia, ni tampoco ahora que se estima que el salario mínimo no subirá mucho.

Los políticos del Congreso de la República gozarán de un aumento de 1,7 millones de pesos en su salario mensual, que ahora superará los 34 millones de pesos.

Contrariados por la información, cientos de usuarios de Twitter encontraron una promesa de campaña que hizo Duque. En ese entonces, el candidato del Centro Democrático aseguró en un evento que pretendía congelar el salario de los congresistas por 10 años.

“Proponemos una reforma al Congreso para congelar el salario de los congresistas por 10 años y para que ninguna persona pueda estar en un cuerpo colegiado legislativo de elección popular por más dos períodos”, escribió Duque en su cuenta de Twitter en febrero de aquel año.

Ahora son bastantes los usuarios que le están recordando esa promesa de campaña al presidente, que ya superó los dos años de mandato y no ha estado ni siquiera cerca de concretar el dichoso congelamiento que le parecía tan necesario para ese entonces.

En medio del agitado debate por cuenta del decreto presidencial firmado el pasado 24 de diciembre, los defensores de Duque han manifestado que el aumento del salario de los congresistas es una norma constitucional. De todas maneras, la crítica que más ha recibido el mandatario por estas horas va en torno a lo mucho que se les suben sus ingresos a los miembros del Congreso y lo poco que varía el de los colombianos que dependen del mínimo.

Esta fue la promesa de campaña que hizo Duque al respecto y algunos de los comentarios que ha recibido:

Proponemos una reforma al Congreso para congelar el salario de los congresistas por 10 años y para que ninguna persona pueda estar en un cuerpo colegiado legislativo de elección popular por más dos períodos #DuqueEsElQueEs #HotelElPrado #Barranquilla #DuqueConLasRegiones pic.twitter.com/ArqiZovbmn — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) February 28, 2018

M E N T I R O S O… Señor "Presidente" 🖤🇨🇴 https://t.co/syLWWYV3bu — Karen Espitia Gomez (@karenespigo1) December 26, 2020

En verdad q es increíble lo mitómano y cínico q es @IvanDuque. La palabra de este tipo no vale nada!! Cero en honestidad!! https://t.co/4OAwuxMcM5 — Incoherent Sarcasm (@incoherentsarc1) December 26, 2020

Demagogo en su máxima expresión!! https://t.co/UgMLM2INmu — Pilli Art (@AET_PILLI) December 26, 2020

Manda a decir @IvanDuque que el 2020 duró el equivalente a 10 años. Así que ya le va a subir el salario a los congresistas. https://t.co/iOKOigRpoL — Miguel Castellanos (@mcastellanos94) December 26, 2020