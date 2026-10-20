Un automóvil quedó prácticamente destruido luego de terminar volcado durante la tarde de este martes 20 de octubre en El Rosal, Cundinamarca. El accidente ocurrió sobre la vía que conecta a Bogotá con La Vega y provocó afectaciones en la movilidad del corredor.

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Las imágenes difundidas después del siniestro permiten dimensionar la fuerza del impacto. El vehículo gris quedó con la parte inferior expuesta y presentó daños considerables en diferentes zonas de la carrocería.

El registro audiovisual muestra que la defensa delantera quedó parcialmente desprendida, mientras el capó terminó con fuertes deformaciones. También se observan afectaciones en las puertas y ventanas del automóvil, que quedó en una posición que dificultó el paso de otros vehículos.

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#CUNDINAMARCA. Se presenta siniestro vial en la vía Bogotá – La Vega en el sector de El Rosal. Al parecer el conductor de un vehículo tipo automóvil pierde el control del mismo y terminó volcado. Afortunadamente, no se reportan víctimas fatales. https://t.co/7AyGBhT6FT — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 20, 2026

Otro detalle que llamó la atención fue la presencia de humo que comenzó a salir del automóvil después del impacto. El carro terminó atravesado entre el separador y parte de la calzada, situación que contribuyó a las dificultades para circular por este corredor de Cundinamarca.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 14, en el tramo comprendido entre Madrid y El Rosal. El siniestro provocó largas filas de vehículos en ambos sentidos de la vía Bogotá-La Vega, por lo que se recomendó a los conductores transitar con precaución y contemplar mayores tiempos de desplazamiento.

Al lugar también llegaron organismos de socorro y unidades de tránsito para atender la emergencia. Los ocupantes del vehículo fueron valorados por personal médico después del accidente.

Hasta el momento, la información disponible no establece cuántas personas resultaron afectadas ni cuál es su estado de salud. Tampoco se conocen con precisión las circunstancias que provocaron el volcamiento.

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