Las familias de cinco estudiantes de veterinaria que murieron en la vía Bogotá-La Mesa, a la altura del sector Puerto Araujo, tras el volcamiento del bus universitario donde viajaban para realizar una práctica académica en el municipio de Bojacá, siguen conmocionadas por la tragedia.

Las víctimas, todas jóvenes entre 18 y 22 años, junto con el resto de sus compañeros se dirigían a una jornada de atención animal de su institución, la Corporación Educativa Nacional de Bogotá, el pasado 5 de octubre.

El accidente ocurrió este sábado alrededor de las 9 a.m., según captaron cámaras de seguridad del sector. En las imágenes se observa cómo el bus se desplaza por una curva cuando, al parecer debido a la velocidad y presuntas fallas en los frenos, se termina volcando.

Juan Carlos Blanco, padre de una de las fallecidas identificada como María Alejandra Blanco Bueno, relató la angustiante forma en la que se enteró de la muerte de su hija de 22 años de edad en Noticias Caracol. “Mi hija es una guerrera, una luchadora, mi gran orgullo”, contó.

El viaje comenzó después de las 6:00 de la mañana de ese sábado, hora en la que Blanco intercambió mensajes con su hija donde le decía que ella junto con sus compañeros estaban a la espera para embarcarse en el recorrido rumbo al municipio ubicado en Cundinamarca.

Horas después, a las 10:12 de la mañana, Blanco nuevamente le envió un mensaje a su hija, pero esta vez no recibió respuestas. El padre de familia insistió en llamarla, solo para enterarse la devastadora noticia.

“La niña no me había contestado el celular en toda la mañana y entonces volví y la llamé nuevamente, me contestó un teniente y me dijo que el bus en el que viajaba mi hija había sufrido un accidente”, indicó Blanco.

“Siempre utilizan unos buses que, verdaderamente, si les cobran bastante a los estudiantes, pues que vayan en unos buses que sean cómodos, que sean acordes para esto”, lamentó el padre, quien también hizo un llamado: “Que esto no vuelva a pasar porque el sufrimiento y el dolor que yo tengo en estos momentos no se lo deseo a ningún padre de familia”.