Salen a la luz más detalles del trágico accidente ocurrido en la vía Bogotá-La Mesa, a la altura del sector Puerto Araujo, que dejó cinco estudiantes de veterinaria fallecidas y varios heridos, pasajeros del bus que se volcó en la vía el pasado 5 de octubre. Las víctimas, todas jóvenes entre 18 y 22 años, se dirigían a una jornada de atención animal en el municipio de Bojacá.

El accidente ocurrió este sábado alrededor de las 9 a. m., según captaron cámaras de seguridad del sector. En las imágenes se observa cómo el bus se desplaza por una curva cuando, al parecer debido a la velocidad y presuntas fallas en los frenos, se termina volcando.

Entre las víctimas mortales se encuentran María Alejandra Blanco Bueno (22), Karen Lorena Camero Galvis (18), Valentina Cifuentes Rueda (19), Mileidy Katherin Galvis Moreno (20), y Paula Andrea Camargo Marín (20). Hubo una sexta víctima que no ha sido identificada.

Las jóvenes estudiantes fueron homenajeadas la noche de este domingo 6 de octubre en una velatón donde sus familiares, amigos, y la comunidad educativa de la Corporación Educativa Nacional, institución donde cursaban su carrera, presentaron sus condolencias.

Los últimos momentos antes del volcamiento

Testigos del accidente y sobrevivientes describieron los últimos minutos antes de la tragedia. Luis Alfonso Beltrán, padre de Felipe Beltrán, uno de los estudiantes heridos, relató que su hijo notó un fuerte olor a frenos minutos antes del impacto, según Noticias Caracol.

El estudiante observó al conductor “chancleteando el pedal del freno”.

Poco después, el vehículo se habría quedado sin frenos en una segunda curva, según señaló Diana Puche, directora de la Corporación Educativa Nacional, a Citytv: “Se quedó sin frenos en la segunda curva. En estos momentos activamos toda la parte de emergencias y apoyo psicosocial”.

Tras el impacto del bus contra el muro de una montaña, el joven sobrevivió al accidente: “Él dice que se cogió muy duro, pero fue tanto el impacto que él salió volando, dio botes dentro del bus y quedó en una parte debajo del bus aprisionado”, señaló el padre al medio citado.

Otro de los testimonios recogido por Noticias Caracol, una joven que sobrevivió, contó cómo se vivieron los instantes antes del siniestro. “Ya cuando bombea (el bus), acelera en un punto, ya no en bajada. No acelera más, no recibe el freno y comienza a bombear el freno para frenar, pero no frena el bus”.

“Él (conductor) voltea a mirar al docente, él (docente) lo mira y le dice que no. Él (profesor) nos dice: ‘chicos, agarrasen fuerte’. Nos agarramos todos. Mi compañera de al lado se agarró de la silla y yo me hice en bolita. El señor desvió como dos carros e iba súper rápido, cuando fue que llegó el suceso. Cuando se volcó, todos caímos. Yo cerré los ojos porque fue algo muy impactante para mí, tenía demasiado miedo y, como pude, salí del bus”, recordó la estudiante.

Momento exacto del accidente registrado en la vía Mosquera- La Mesa, la mayoría de ocupantes del bus son estudiantes de veterinaria, hay cinco personas fallecidas y 23 personas heridas. pic.twitter.com/IFeIjZnnS7 — Pablo Arango Robledo (@Reporteropablo) October 5, 2024

Además de las cinco víctimas fatales, 23 estudiantes y un profesor resultaron heridos.

Sobre el estado de salud de los sobrevivientes, Luis Madrid, coordinador de urgencias del Hospital San Rafael de Facatativá, aseguró en Noticias Caracol que “seis pacientes, todas de sexo femenino, llegaron ayer a nuestro hospital; afortunadamente están fuera de peligro, están siendo manejadas interdisciplinariamente por cirugía plástica, ortopedia y neurocirugía. Ya dimos el parte de tranquilidad a los familiares. Están pendientes de procedimientos menores, pero fuera de peligro”.

A raíz del fatal accidente, la institución declaró tres días de duelo y suspendió todas las actividades académicas hasta el 10 de octubre. En un comunicado, este domingo se informó que se “declara tres días de duelo por el eterno descanso de nuestras estudiantes fallecidas en el trágico accidente que enluta a nuestra comunidad Cenista y por la salud de quienes siguen en los centros médicos. Nos unimos en oración para acompañar a las familias en estos momentos tan difíciles”, expresó la Corporación.

Las honras fúnebres de las víctimas se realizarán este lunes 7 de octubre en la funeraria Monte Sacro, en Bogotá.

