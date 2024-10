En una institución de Bogotá hay luto por el accidente de un bus que transportaba a 28 estudiantes de veterinaria en la vía Mosquera-La Mesa. Iban con destino a Bojacá, pero el volcamiento dejó a 5 jóvenes fallecidas.

(Le puede interesar: Revelan los nombres de los 28 estudiantes víctimas del accidente en vía La Mesa)

Las víctimas, que tenían entre 18 y 22 años, fueron identificadas como:

Juan Carlos Blanco, papá de María Alejandra, una de las fallecidas en el siniestro, contó que se estuvo comunicando con su hija durante toda la mañana, ya que sabía que ella iba a viajar a Bojacá a hacer labores sociales.

Don Juan Carlos recibió mensajes de María Alejandra durante toda la mañana, pero su preocupación despertó a eso de las 10:15 de la mañana, cuando le escribió sin tener respuesta. Intentó llamarla, hasta que le contestaron para decirle lo que había pasado.

“La niña no me había escrito en toda la mañana, entonces llamé nuevamente al teléfono de la niña y me contestó un teniente y el me dijo que el bus donde viajaba mi hija había sufrido un accidente“, expresó el señor Blanco.