green

La inquietud de Alvira, planteada en Noticias Caracol, fue respondida por Ricardo Burgos y Juan Manuel Castellanos, dos abogados penalistas que analizaron el caso de los presuntos apartamenteros que fueron dejados en libertad después de hacer muecas y burlarse de la Policía en las fotos del arresto.

Burgos empezó analizando de fondo el problema de la justicia en Colombia. “Está fallando la política criminal del estado y está viéndose quedada. Los fiscales están llenos de carpetas y, a veces, tienen más de 300 procesos; eso no permite que ejerzan su función de manera adecuada”, apuntó el togado, en ese canal.

Por su parte, Castellanos apeló a lo que estipula la legislación colombiana acerca de las garantías procesales debidas para todos los indiciados e incluso dijo que estas apuntan a defender los derechos humanos.

“Hay que dar todas las garantías a los procesados, pero esto no significa que nos olvidemos de las víctimas y de la sociedad. Pero yo sí creo que se deben más garantías al restringir un derecho vital como la libertad. Es el derecho más importante del ser humano”, indico Castellanos, en ese noticiero.

Sobre las muecas y las burlas que los delincuentes hicieron a los policías que los arrestaron, los dos juristas concordaron en que eso, mas allá de ser una falta de respeto, no conforma ningún tipo de delito que agrave los hechos.

“Cuando les toman las fotos, salen mofándose; esto no tiene nada que ver, no constituye un delito, pero en una presentación eso deja ver una personalidad proclive al delito. Son personas que se burlan de las autoridades estatales y de la administración de justicia. Vaticinaban que iban a quedar libres; son personas a las que no les importa más que seguir delinquiendo y afectando a la sociedad”, agregó Burgos, en ese informativo.

“Es un irrespeto que salgan haciendo muecas, pero eso no es un delito. No falta que mañana nos digan que hay que criminalizar la mueca y que son 10 años de cárcel. Esa no es la solución; la solución es más educación”, manifestó Castellanos, en ese medio.

Ambos no dudan en señalar a la Fiscalía General de la Nación como la entidad responsable de que 3 de los 4 sujetos capturados en el occidente de Bogotá hayan quedado en libertad.

Esta es la intervención de los abogados penalistas (desde el minuto 1:18):

“Acá sí procedía una medida de aseguramiento, pero no es culpa del juez. La Fiscalía no cumplió con su carga argumentativa”, apuntó Burgos, en ese noticiero.

“La Fiscalía sale aceleradamente a hacer imputaciones y solicitar medidas de aseguramiento cuando no hay elementos materiales probatorios. Acá no se puede solicitar medidas por solicitarlas; la carga probatoria debe ser fuerte. La Fiscalía debe ser más responsable”, dijo Castellanos, en Noticias Caracol.

Ordenan investigar a policías, por fotos de presuntos ladrones haciendo muecas

Lo decidió el mismo juez que dejó en libertad a los supuestos apartamenteros que fueron detenidos en el occidente de Bogotá, con armas y herramientas.

El togado, según Blu Radio, pidió que se investigara a los dos policías que hicieron la reseña de los 4 sujetos —detenidos cuando, al parecer, iban a robar una vivienda en la localidad de Engativá, Bogotá— por filtrar las fotografías en las que los capturados hicieron muecas, en una clara burla a la justicia.

De acuerdo con el juez, que dejó en libertad a 3 de los 4 presuntos apartamenteros (uno tenía una sentencia vigente), la divulgación de las imágenes afectó el proceso de judicialización, indicó la emisora.