El jurista hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP), ya que no habrían escuchado la solicitud de la Fiscalía para que dispusiera escoltas que protejan a Freja.

El abogado de Vásquez recordó que el juez del caso y la Fiscalía acordaron que él debía tener protección al ser una persona con un peligro latente. Sin embargo, la UNP no se ha comunicado con él.

Freja indicó que ha estado los últimos días encerrado en su casa, con temor a salir a la calle y pensando seriamente en irse del país mientras se calman las aguas.

“A pesar de que hay una orden del juez y que el fiscal ofició a la UNP, todavía no he recibido ningún llamado de la UNP. Yo estoy pensando en abandonar el país. He estado con temor a salir. No he recibido ningún llamado, pese a la solicitud que hay sobre mi protección”, señaló Freja en Blu Radio.