Este sábado Nicolás Petro concedió una entrevista a la Revista Semana en la que habló de todos los temas referentes a su proceso. En esa charla mencionó, entre otras cosas, a Agmeth Escaf y su elección para encabezar la lista del Pacto Histórico en Atlántico. Petro Burgos dijo que fue impuesto por Verónica Alcocer: “Es mentira que él tenía votos, que la imagen. Falso. Al que hubiesen querido poner, hombre o mujer, en la cabeza de la lista del Atlántico hubiese salido elegido, esa es una realidad política”.

Escaf respondió, mediante su cuenta de Twitter, a las acusaciones hechas por el hijo del presidente. El representante a la Cámara inicia diciendo: “Efectivamente ahí nadie me quería. Mi presencia les resultaba sumamente incómoda”.

Según él, a ningún líder del Atlántico le gustaba la idea de que liderara esta lista, incluso, lo tachaban como un “‘Manguito’ infiltrado” (senador es recordado por sus investigaciones). También menciona que fue acusado de buscar defender los intereses de la familia Char y no de Gustavo Petro.

Por otra parte, dijo que el candidato de Nicolás Petro, Armando Benedetti y otras figuras del partido era Miguel Ángel del Río Malo. “Intentaron de todas las maneras imponerlo a pesar que al señor Del Río el pueblo atlanticense no lo conocía”.

El expresentador denuncia que intentaron hacer quedar al presidente Petro como “un pobre pendejo que se deja imponer gente dudosa”. Sin embargo, remarca que él ganó la encuesta y que no es quien “recibe ‘puntos’ de los Char”, en referencia a los chats de Day Vásquez con Álex Char.

“Si la encabecé, no fue porque así lo quisieron clanes de la costa o la primera dama (a quien no se cansan de difamar a toda hora) o el señor Eduardo Noriega como afirma Nicolás Petro. La decisión fue del presidente Gustavo Petro, de nadie más. Y su hijo lo sabe muy bien.”

Agmeth Escaf dice que Nicolás Petro le pidió plata para la campaña

Escaf resalta que fue Gustavo Petro quien lo eligió para encabezar dicha lista. Incluso, menciona que intentó arreglar su relación con el hijo del presidente: “Nicolás me hizo la siguiente pregunta: ‘¿Cuánto tienes para poner tú para la campaña? Porque Miguel Ángel ofreció 500 millones’. Ya se imaginarán cómo quedé. Literalmente frío y de una pieza. Yo no tenía ni un peso“.

“En otro momento, e intentando mantener su compromiso con Miguel Ángel, Nicolás me salió con otra perla. Quiso convencerme para que le dijera a Petro que yo prefería ser senador, que me diera el puesto de Benedetti en la lista. Yo le contesté: dile tú eso a tu papá, yo no lo haré.” continuó Agmeth Escaf.

También denunció que fue discriminado dentro del Pacto Histórico, dijo que Benedetti le prohibió la entrada a la sede del partido y que no lo dejaban poner su publicidad en los eventos.

Escaf concluye diciendo que la Fiscalía tendrá que explicarle por qué fue incluido en el cuadro que presentaron durante la audiencia. Pero dijo estar listo para declarar, si así lo veían pertinente.