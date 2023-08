Nicolás Petro se mostró dolido con su hermana Andrea Petro, al manifestar que ella, al igual que Verónica Alcocer, fue una de las responsables de apartarlo de la familia, debido a los problemas judiciales que enfrenta por el presunto ingreso de dineros ilícitos a la campaña presidencial.

En diálogo con revista Semana, el hijo mayor de Gustavo Petro señaló que Andrea era “la luz de sus ojos”, por lo que esperaba un apoyo de ella, independientemente de los errores que cometió.

“Lo de Andrea sí me dolió en el alma. Las personas que me conocen saben que Andrea era mi favorita, era la luz de mis ojos, era realmente mi hermana. Hacer todo lo que hizo, como lo hizo, esos audios… Independientemente de los errores, de las situaciones, un hermano también debe estar ahí para todo. Entonces, lastimosamente, con Andrea aprendí que ese dicho de que ‘sangre llama a sangre’ no es así”, dijo en el medio citado.

Ante las fuertes declaraciones de Petro Brugos, a través de las redes sociales, Andrea Petro envió un seco y enigmático mensaje, en el que, al parecer, le responde a su hermano.

Y es que en una historia de Instagram publicada en la madrugada de Colombia, la mujer escribió “tú sabes que te amo, bro”, dando a entender que la relación con su hermano no es la mejor.

Cabe resaltar que el malestar de Nicolás Petro con su hermana se debe a unos audios de ella que se filtraron en los que lo juzga por los actos que cometió junto a su expareja Day Vásquez.

“Esta vieja h…, me da rabia contigo porque ya nos enteramos de todo lo que hace ella. Sobre mi cadáver, ella se mete en la familia. Tarde o temprano vas a abrir los ojos y ahí sí vas a venir llorando. Todo lo que me he enterado de esa señora, me parece demasiado. Te amo, pero no te voy a apoyar jamás. Soy la única que se está quemando el lomo para que no te metan en la cárcel… Lo siento, pero ahora te jodes solo. Te quise sacar de ese hueco y no quisiste”, se escucha.