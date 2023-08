El fragmento solo tiene la voz de Andrea Petro, que en mensaje directo a su hermano Nicolás Petro, le reprocha por su actuar y le advierte que no lo va ayudar si termina en prisión.

Sin embargo, no hay detalles que den a entender a cuál asunto de manera específica la mujer, ya que es una retahíla de mensajes en los que inicialmente habla de la pareja del hombre y posteriormente, se escucha el regaño.

La conversación entre los hijos más grandes de Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, apareció justo cuando Nicolás responde ante la justicia por enriquecimiento ilícito y lavado de activos debido a que se quedó con gruesas sumas de dinero que antiguos mafiosos y otros empresarios le querían meter a la campaña presidencial de su padre.

Audio filtrado de Andrea Petro para Nicolás Petro

La grabación hace referencia en principio a la pareja del joven: “Esta vieja h…, me rabia contigo porque ya nos enteramos de todo lo que hace ella. Sobre mi cadáver, ella se mete en la familia… tarde o temprano vas a abrir los ojos y ahí sí vas a venir llorando. Todo lo que me he enterado de esa señora, me parece demasiado”.

Posteriormente, Andrea Petro asegura que no intervendrá más por Nicolás: “Te amo, pero no te voy a apoyar jamás”.

Y enfatiza: “Soy la única que se está quemando el lomo para que no te metan en la cárcel… Lo siento, pero ahora te jodes solo. Te quise sacar de ese hueco y no quisiste”.

Por último, nuevamente menciona a la mujer en cuestión: “Ella en la familia no va a entrar y no creas que es mi papá el que decide eso porque ya sabes quién decide”.

Reacción de Andrea Petro por audio filtrado para Nicolás Petro

Luego de que se conociera la grabación, la hija mayor del jefe de Estado manifestó en sus redes sociales que lamentaba la filtración y manifiesta estar arrepentida por lo que dijo en ella.

“Grave que se metan en una conversación privada entre mi hermana y yo y publiquen de manera poco convencional la discusión. Era privado. Nunca más volvía hablar con mi hermano y eso parte el corazón. Yo a él lo amo y lo sabe. No estoy orgullosa de las palabras que utilicé en ese momento. Estaba muy alterada y dolida… Estamos en una situación muy difícil como familia. Duele que se sirvan de mí para eso… Soy humana”, se lee en el escrito..