Julio César Rojas, cantante vallenato involucrado en el caso de Nicolás Petro Burgos, y su exesposa Daysuris Vásquez, salió a defenderse de las acusaciones que la Fiscalía hizo en su contra, pues según el organismo judicial, Rojas se encargaba de movilizar parte del dinero ilegal.

A través de un video, el joven artista sostuvo: “No me he prestado ni para recibir dinero, ni para llevar dinero, ni entregar dinero a absolutamente nadie. No he recibido una llamada o un mensaje que me pidan o me ofrezcan llevarle dinero a alguna persona”. Sumado a esto, el cantante aseguró que estará dispuesto a presentarse a cualquier “indagatoria o declaración”. Él ya se había defendido en sus redes sociales.

(Vea también: “Mal papá”: regaño de Juan Diego Alvira a Gustavo Petro por tener en “abandono” a Nicolás)

De acuerdo con las declaraciones de Rojas, el único acercamiento que ha tenido con Petro Burgos ha sido de manera profesional pues fue contratado para cantar en dos fiestas. “Quiero que me separen de ese tema, a mí me interesa que me conozcan por mi música, por mis parrandas y por las cosas bonitas que he hecho, no por algo que yo ni siquiera tengo nada que ver”, sostuvo Rojas.

El equipo de comunicaciones del joven artista también hizo público un comunicado: “A lo largo de mi carrera artística me he caracterizado por mantener un comportamiento ético y ejemplar, de lo cual pueden dar fe tanto mis allegados como las personas que han contratado mis servicios. Seguiré alegrando corazones a través del talento que Dios me dio y hasta el día que él lo permita”.

(Lea también: Nicolás Petro, por correo, renunció de manera irrevocable a la Asamblea del Atlántico)