Este miércoles, durante la certificación del Colegio Electoral en el Congreso, proceso fundamental para la legitimación de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, se desató un gran caos en el Capitolio.

Miles de manifestantes republicanos y seguidores de Donald Trump ingresaron a este lugar insignia de la democracia, y se pasearon agitando banderas a favor del actual presidente estadounidense.

Estos mismos seguidores grabaron el momento en el que rompen la barrera de seguridad que los contenía y pasaron por encima de los agentes de la guardia nacional del Capitolio, que poco pudieron hacer para impedir a la estampida de personas que los arrolló.

Estas son algunas de las imágenes de ese momento en el que todo empezó:

BREAKING: revolution in process as Trump supporters break into the Capitol building, attacking police, breaking windows, and knocking down doors

Full anarchy at this “mostly peaceful” demonstration DC

The people have pushed through & are storming to main chambers pic.twitter.com/NW6VDDNBQw

— ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021