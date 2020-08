“Esto no puede durar más. Estamos haciendo todo lo posible para mantener la seguridad de nuestro balneario, y ahora esto…”, se quejó la alcaldesa de la localidad, Daphné Dumery.

Según testimonios recogidos por la radio-televisión RTBF, los incidentes fueron iniciados por un grupo de jóvenes a los que se pidió que respetaran las medidas de seguridad impuestas contra la propagación del COVID-19.

Las personas se rebelaron contra la policía tras haberles ordenado abandonar la playa, indicó el diario Het Laatste Nieuws.

Se produjo una violenta pelea con varias decenas de personas y la policía local tuvo que pedir refuerzos, pues según videos difundidos en las redes sociales, estaban siendo atacados con sombrillas en la playa..

Riots and chaos in the Belgian City #Blankenberge earlier today… pic.twitter.com/8Cmrf8Kkcp

— BasedPoland (@BasedPoland) August 8, 2020