Todo ocurrió porque un vecino de Atatiana Jefferson, la víctima del incidente, llamó a las autoridades porque vio que la puerta principal de la vivienda de la joven de 28 años estaba abierta, publica la cadena Fox.

Uno de los uniformados que llegaron para verificar que pasaba fue el que disparó contra Jefferson y aunque el departamento de policía publicó un comunicado sobre el hecho, no identificó cuál de sus oficiales fue el que disparó y mató a la afroamericana.

En el video, que también publicó la policía de Fort Worth y que dura 2 minutos, se ve que el hombre examinó el perímetro de la vivienda, hasta que vio por la ventana a una persona. El agente, del cual sí revelaron que trabajaba en esa área desde abril de 2018, exigió que ese individuo levantara sus manos y segundos después disparó porque “percibió una amenaza”, explicó el comunicado, citado por el mismo medio.

Los oficiales que estaban junto al que accionó su arma entraron a la casa y trataron de salvarle la vida a Jefferson con primeros auxilios, pero su esfuerzo fue en vano y la declararon muerta. Además, indicaron que habían encontrado un arma, pero por ahora se desconoce si estaba cerca de la mujer o si el policía vio el arma cuando decidió disparar, detalla Fox.

Los hechos siguen bajo investigación, mientras el policía involucrado fue puesto en licencia administrativa, indicó el departamento de Fort Worth en su comunicado.

El vecino que llamó a las autoridades, James Smith, se quejó de cómo actuaron los uniformados ante su preocupación de qué pasaba en la casa de Atatiana Jefferson.

“Cuando hice la llamada, que no era de emergencia, no dije que fuera un robo. No dije que había gente peleando. No dije nada para hacerlos sacar un arma. Todo lo que tenían que hacer era tocar el timbre“, dijo Smith a la cadena estadounidense.

A continuación, el video del momento en que el policía dispara contra Atatiana Jefferson, quien estaba muy tranquila dentro de su casa: