Por ese motivo, Jayme Bayly criticó a los indígenas ecuatorianos que desde hace más de 10 días protestan en contra de la decisión de Moreno de subir el precio de los combustibles, entre otras decisiones económicas que tomó para recaudar fondos y pagar deudas al Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Pero si son indígenas que viven en los bosques no tienen por qué indignarse por aumento del precio de la gasolina… yo no sé cómo les afecta. Si son indígenas de verdad, no creo que manejen un Audi o se movilicen en transporte público”, zanjó el controversial comunicador en su programa de televisión.