Durante el largo diálogo que mantuvo con su colega del Río, donde también platicó sobre la crisis que vive Venezuela, su país Perú, Estados Unidos, entro otros muchos temas, Bayly sentenció que nunca denunció los abusos sexuales para “no herir a mi madre”, Doris Mary Letts.

El también escritor estaba hablando sobre la política en Chile y Matías del Río le preguntó sobre algún personaje que llamara su atención. La respuesta fue rápida y certera: Joaquín Lavín, militante del partido la Unión Demócrata Independiente.

“Me interesa mucho su suerte política, eso de reinventarse políticamente. Me interesa porque, como mi madre, sigue siendo del Opus Dei, y yo tenía una relación atormentada con esa cofradía”, contó Bayly en El Informante y prosiguió:

“De niño me llevaban a esa secta, iba a campamentos con los instructores del Opus Dei, dormía en la carpa con ellos, qué no me paso”, sin querer dar muchos detalles pero del Río insistió preguntando qué le había pasado.

“Bueno, me auscultaron, vamos a decirlo en términos médicos. Eran peor que curas, eran curas laicos, supernumerarios […] no los he denunciado, es una buena pregunta, quizá porque no quiero herir más a mi madre”.

Por último, sobre ese tema, Jaime Bayly dijo que las personas que lo “toquetearon” ya no está vivas pero que siendo totalmente franco no se sintió disgustado con el toqueteo.

A continuación, el video de la confesión de Bayly: