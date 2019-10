Según el Departamento de Bomberos de Beaufort, sus oficiales llegaron a una casa, ubicada en Water’s Edge Court, en la madrugada del pasado lunes 7 de octubre, después de que el propietario los llamara alertando que su vivienda estaba en llamas, publica WJCL, cadena afiliada de Abc.

Rand, que vive solo al quedar viudo y el cual recibió medallas de honor luego de pelear en la guerra de Vietnam, contó a ese medio que está vivo gracias a su perro Curly, pues este fue quien lo salvó empujándolo con su nariz hasta que despertó.

“Me levanté y comencé a caminar, pero cuando me levanté, la casa estaba muy llena de humo. Vi las llamas por la ventana lateral”, dijo el veterano en diálogo con la cadena estadounidense.

El americano contó que rescató a Curly, hace 3 años, de un refugio de animales. “Desde el principio, él se unió a mí. Me eligió”, exclamó Rand a WJCL.

Aunque la casa sufrió grandes daños, Brian Rand está feliz y agradecido con su fiel perro que le salvó la vida.

One man's best friend has a nose that knows when something's wrong.

Brian Rand lives by himself.

He was fast asleep when his house caught on fire this weekend.

That's when his dog Curly knew he needed to help.

Brian called 911 and the fire department showed up.

Both got out ok pic.twitter.com/bAgjzwyfSK

— Amanda Russo (@Amanda_Russo12) October 8, 2019