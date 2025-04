El reciente fallecimiento del Papa Francisco desencadenó una serie de eventos solemnes en el Vaticano, culminando en un funeral masivo en la Plaza de San Pedro, donde líderes mundiales y fieles se congregaron para honrar su vida y legado. Siguiendo sus deseos de sencillez, fue sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor, un lugar de profunda devoción personal.

Ahora, la Iglesia Católica se prepara para el cónclave, el proceso crucial para elegir a su sucesor, mientras el mundo reflexiona sobre el impacto de su pontificado, caracterizado por su enfoque en la humildad, la justicia y el diálogo religioso.

El semanario italiano ‘oggi’ sacó a la luz, el domingo 27 de abril, un video inédito que el papa Francisco grabó exactamente en enero, antes de que su salud se agravara y fuera hospitalizado en Gemelli, Roma.

El ‘clip’ tiene un minuto de duración y el papa se encuentra en su residencia de la Casa Santa Marta, vestido con un jersey blanco, y allí envió un mensaje contundente a los jóvenes basado en “aprender a escuchar”.

“Para los chicos y las chicas, una de las cosas más importantes en la vida es escuchar, aprender a escuchar. Cuando alguien esté hablándoles, esperen a que termine para entenderle bien, y después, si quieren, digan algo. Miren bien a la gente, la gente no escucha. En mitad de una explicación, responden, y eso no ayuda a la paz”, concluyó.

Al final de este video, el pontífice finaliza su consejo dando la bendición para todos los jóvenes.

¿Por qué el papa Francisco no visitó Argentina?

En el caso de Argentina, evitó participar en la política interna, buscando que su presencia no fuera usada con fines partidistas. Esta misma lógica pudo influir en su decisión de no visitar Venezuela, otro país de Sudamérica donde el papa no alcanzó a llegar y los conflictos han obstaculizado cualquier intento de mediación efectiva.

Pero por oro lado, durante su papado, recorrió varios países de América Latina, como Brasil, México, Chile y Ecuador, pero los dos mencionados anteriormente, contando su país natal (Argentina), quedaron fuera de sus destinos.

¿Quién es el colombiano que estará en el cónclave y que será candidato?

El cónclave, un evento trascendental en la vida de la Iglesia Católica, es la asamblea de cardenales electores reunidos en secreto para elegir al sucesor del Papa. Tras el fallecimiento de un pontífice, el Colegio Cardenalicio se encierra en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, para llevar a cabo votaciones hasta que se alcance una mayoría de dos tercios para elegir al nuevo líder de la Iglesia.

El colombiano que estará presente en el cónclave es el cardenal Luis José Rueda, de 62 años, quien nació en San Gil, Santander, y fue arzobispo de Bogotá. Hizo sus estudios de teología en Roma y celebró su primera eucaristía en 1989 en su tierra natal. Su trayectoria, su enfoque social y su reciente nombramiento como cardenal lo ubican en una posición destacada.

El proceso del cónclave es reservado, y las dinámicas internas que influyen en la elección son complejas y a menudo desconocidas para el público.

