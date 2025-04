Donald Trump y Volodimir Zelenski mantuvieron una reunión “muy productiva”, según la Casa Blanca, este sábado26 de abril, en Roma, previo al funeral del papa Francisco, en un momento de creciente presión estadounidense para que Ucrania y Rusia alcancen un alto el fuego.

No trascendieron detalles sobre el contenido de su conversación, pero la Casa Blanca prometió dar más información posteriormente. La mano derecha de Zelenski, Andrii Yermak, calificó de “constructiva” la charla “de 15 minutos” en la Basílica de San Pedro.

(Vea también: Laura Sarabia robó pantalla en funeral del papa Francisco y publicó fotos con primera dama)

La reunión fue catalogada como un último milagro del papa Francisco, puesto que fue el primer encuentro entre los presidentes desde su acalorada discusión en Washington el 28 de febrero, cuando Trump y su vicepresidente JD Vance vapulearon verbalmente a Zelenski en el despacho oval.

Zelensky and Trump speaking in the Vatican today

🇺🇸🇺🇦 pic.twitter.com/697oMpvH2h

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 26, 2025