Aunque el dramático momento ocurrió el pasado 17 de mayo en esa institución educativa, fue hasta este martes que el video, capturado por una cámara de seguridad, fue obtenido por la oficina del fiscal del condado de Multnomah, señala la cadena Fox.

Lowe, que según el mismo medio también trabajaba como guardia de seguridad en Parkrose, explicó cómo vivió la situación y cómo decidió desarmar a Ángel Granados-Díaz, de 18 años, que tenía la intención de suicidarse.

“Vi la expresión de su rostro, sus ojos, miré el arma, me di cuenta de que era un arma real y luego mis instintos simplemente se hicieron cargo. Me abalancé sobre el arma, puse las dos manos sobre el arma. Tenía las dos manos en la pistola y, obviamente, los niños salen corriendo del aula y gritan”, relató Lowe a la cadena estadounidense.

Antes de ello, el entrenador de fútbol contó que había sido llamado al edificio de bellas artes del campus para buscar a Granados-Díaz, pero que quedó congelado por un segundo al darse cuenta que el alumno tenía una escopeta y adentro del aula estaban la profesora y otros estudiantes, detalla Fox.

Cuando le quitó el arma de fuego, salió del salón y se la entregó a otro profesor; luego, cómo se ve en el video, envolvió a Ángel en sus brazos y este, desconsolado, le respondió el abrazo.

“Sentí compasión por él; muchas veces, especialmente cuando eres joven, no te das cuenta de lo que estás haciendo hasta que termina”, añadió Keanon Lowe en ese medio.

La fiscalía explicó que Ángel Granados-Díaz, que se declaró culpable de varios cargos de armas y fue condenado a 36 meses de libertad condicional, llevó la escopeta a su colegio en medio de una crisis de salud mental y determinó que no apuntó el arma a nadie, solo a él mismo, finaliza Fox.

A continuación, el video del dramático momento:

This coach saved lives!! POWERFUL video of Portland, OR high school Coach Keanon Lowe disarming a student at Parkrose High School. @ABC7 pic.twitter.com/h2OI8Bd2Ht

— Veronica Miracle (@ABC7Veronica) October 19, 2019