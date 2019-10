green

Mowry, que tuvo a su bebé en octubre de 2014 a los 22 años, fue la niñera de Christopher Nadean Campbell cuando este tenía entre 11 y 14 años y por ello fue acusada en un principio de agresión sexual y agresión sexual contra una víctima menor de 12 años, indica la cadena WTSP.

Luego de la larga investigación de las autoridades del condado de Hillsborough, ubicado en Florida, también se le imputaron otros 3 cargos de agresión sexual a un niño menor de 12 años y once cargos de agresión sexual por parte de una persona con autoridad familiar, añade el mismo medio.

“Pensé en ella casi como una segunda hija… ¿Pensar en mi hijo como algo más que un niño? Quiero decir, estamos hablando de un niño que tenía 11 años“, dijo la mamá del ahora adolescente luego de la sentencia efectuada este jueves a Bay News.

Los investigadores llevaron, en 2017, a Mowry a admitir que comenzó a tener relaciones sexuales consensuadas con Christopher en enero de 2014 y que su relación se mantuvo durante los próximos 3 años, incluso después de dar a luz, detalla la televisión estadounidense.

La ahora abuela dijo sobre su nieto que espera que la sentencia de su madre a 20 años de prisión no le cause problemas en su futuro. “Una cosa que no quiero que él piense nunca es que está predestinado a tener problemas debido a esto, porque se necesitan dos padres y el otro (su hijo) es realmente increíble“, dijo a Bay News.

El bebé, que ahora tiene 5 años, vive y está siendo criado por la familia Campbell, finaliza WSTP.