Este jueves, el presidente norteamericano participó de una ceremonia de graduación de militares en el estado de Colorado (EE. UU.) y encendió las alarmas de quienes estaban presentes por una caída que sufrió durante el evento.

(Vea también: Presidentes le caen a Lula por decir que hay “narrativa” contra Maduro; Petro, en silencio)

El mandatario se cayó en el escenario luego de la intervención que hizo en el estadio Falcon de Colorado y todo quedó registrado en un video que circuló rápidamente en redes sociales.

En las imágenes se observa al jefe de Estado saludando a uno de los jóvenes graduados, quien se dio la vuelta para bajar de la tarima. Acto seguido, Joe Biden también hizo lo mismo y al dar dos pasos para dirigirse a otra parte del escenario sufrió un tropezón.

BREAKING: Biden takes a big fall on stage just now at the U.S. Air Force Academy graduation pic.twitter.com/GxkMbpyoNo

— Jake Schneider (@jacobkschneider) June 1, 2023