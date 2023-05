Un funcionario del gobierno de India fue suspendido por vaciar un depósito de agua del estado central de Chhattisgarh (India) para recuperar su teléfono móvil, el cual dejó caer en la represa mientras se tomaba una foto.

(Vea también: Mujer pasada de tragos manejó camioneta de alta gama en una playa; hubo turistas en riesgo)

El suceso tuvo lugar la semana pasada en la presa de Kherkatta, en el estado central de Chhattisgarh, cuando al funcionario se le resbaló el celular y pidió a los buzos locales que encontraran su dispositivo inmediatamente, alegando que contenía datos confidenciales del gobierno.

Cuando los operarios finalizaron sin éxito la búsqueda del dispositivo, el funcionario obtuvo una bomba diésel con la que sacó más de dos millones de litros de agua durante más de tres días, hasta que un compañero denunció lo sucedido e hizo detener la operación, según explicó el canal de noticias indio NDTV.

Rajesh Vishwas, a food inspector in Chhattisgarh, dropped his mobile phone in a dam.

After that, lakhs of litres of water, meant for the fields, was pumped out of the dam for 2-3 days to recover the mobile phone.

Babu is finally happy that he got his lost mobile phone back. pic.twitter.com/SCu48xoQ2j

— Anshul Saxena (@AskAnshul) May 26, 2023