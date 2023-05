Un insólito hecho se presentó este fin de semana en la orilla del parque Smyrna Dunes Park, en el condado de Volusia (costa este de Florida, EE. UU.), luego de que una mujer condujera su automóvil por la arena hasta terminar en el agua.

(Vea también: Cae en Colombia banda que ofrecía viajes a México para cruzar migrantes ilegales a EE. UU.)

Lo que llamó la atención fue que el incidente se presentó entre los bañistas que estaban en el lugar, quienes fueron sorprendidos ante la aparición del vehículo.

La Oficina del Sheriff del condado Volusia informó a través de Twitter que la conductora es una mujer identificada como Sarah Ramsammy, de 26 años y residente de Orlando.

La ciudadana atravesó la concurrida playa de Florida con su vehículo y minutos después fue detenida y acusada de varios cargos.

Lee También

Entre lo mencionado por las autoridades, la conductora fue señalada de conducir bajo los efectos del alcohol, conducción imprudente y no obedecer un dispositivo de control de tráfico, conducta que provocó que por poco atropellara a un menor que se encontraba en la playa en ese momento.

Today, witnesses at Smyrna Dunes Park reported a reckless driver plowed into the water after speeding 50mph past beachgoers, almost hitting a child. Driver Sarah Ramsammy, 26, Orlando, is charged with DUI (0.153 BAC), reckless driving & failure to obey a traffic control device. pic.twitter.com/3WbMqc5vrO

— Volusia Sheriff (@VolusiaSheriff) May 28, 2023