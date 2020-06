Del abuso de autoridad hay 2 videos como prueba. El primero fue capturado por las cámaras corporales de los policías y el segundo, grabado por unos vecinos de Mali Watkins, cómo identificaron a la víctima del injustificado arresto, publica la cadena Abc.

Según ese medio, el hecho ocurrió en la ciudad de Alameda, California, porque una persona llamó a la policía para alertar la presencia de alguien “sospechoso” en la calle.

Al inicio, 2 oficiales llegaron al lugar y se le acercaron a Watkins, de 44 años. Sin embargo, minutos más tarde fue rodeado, sometido y esposado por 5 uniformados, indica la cadena estadounidense.

“Estaba bailando. Luego los policías vinieron por mí… Estaban tratando de romperme, literalmente, romper mi cuerpo, romperme físicamente”, explicó el afroestadounidense a Abc.

An unarmed black man was handcuffed and pinned to the ground in Alameda after reports of him "dancing in the street." Neighbors say the 44-year-old martial artist always does this as a normal part of his work out routine. https://t.co/NYajaMecL8 pic.twitter.com/oPnMWegqO3

— ABC7 News (@abc7newsbayarea) June 8, 2020