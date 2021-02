Una avioneta sobrevoló este viernes el club Mar-a-Lago en Palm Beach, donde reside ahora Trump, con una aviso que dice: “Condenen a Trump y enciérrenlo”, en referencia al juicio político que enfrenta por el asalto que sus seguidores hicieron al Capitolio.

La petición de “enciérrenlo”, que Trump usó incansablemente contra su rival política Hillary Clinton en las elecciones de 2016, sobrevoló justo cuando los abogados del republicano comenzaban sus defensa en el Capitolio de EE. UU., que fue sede de los desmanes que protagonizaron los trumpistas el pasado 6 de enero y que acabó con cinco muertos.

El expresidente está acusado en el Congreso de incitar a sus seguidores a la toma del recinto legislativo al argumentar sin pruebas que las elecciones en las que salió victorioso el demócrata Joe Biden fueron fraudulentas.

Los fiscales demócratas del segundo juicio político a Trump perfilaron al expresidente como el “incitador en jefe” de la turba que asaltó el Capitolio, y le acusaron de “alentar deliberadamente” la violencia para intentar mantenerse en el poder.

A banner is flown over former President Trump's club Mar-a-Lago that read: "CONVICT TRUMP AND LOCK HIM UP!" pic.twitter.com/W2brmaJZWT

— The Hill (@thehill) February 12, 2021