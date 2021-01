green

En redes sociales se compartieron fotos y videos de 2 avionetas que colgaban 2 letreros con mensajes en contra de Donald Trump.

De acuerdo con el medio TMZ, el suceso ocurrió este domingo en la Florida, exactamente en las playas de Palm Beach y muy cerca del club de golf y resort Mar-a-Lago, el cual será la residencia de Trump tras dejar la Casa Blanca.

La primer avioneta que pasó tenía el mensaje, en mayúsculas: “TRUMP YOU PATHETIC LOSER GO BACK TO MOSCOW” (Trump, perdedor patético, vuelve a Moscú).

Trump is getting warm welcome from the skies near Mar-a-lago today pic.twitter.com/S6uUFx3t30 — Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) January 24, 2021

La segunda nave tenía otro mensaje en contra del también magnate: “TRUMP WORST PRESIDENT EVER” (Trump, el peor presidente).

“No se sabe quién pudo haber encargado el sobrevuelo, pero lo que está claro es que no todos están contentos con que se mude a la ciudad. Ha estado en su club privado desde el miércoles… y parece que ha vuelto a su rutina habitual”, comentó TMZ.

Según ese portal, Trump fue visto jugando golf este fin de semana, donde se encontró con algunos seguidores que le dieron su apoyo, luego de que el pasado miércoles abandonó Washington, antes de que fuera el acto de posesión de Joe Biden.

Welcome back to Florida Mr. Trump pic.twitter.com/JN1AM0DPoq — Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) January 24, 2021

Club de golf Trump está perdiendo miembros

El club Mar-a-Lago de Palm Beach está perdiendo miembros tras la llegada del expresidente Donald Trump el pasado miércoles, en medio de una ambiente “depresivo”, señaló Laurence Leamer, autor de un libro sobre la mansión y residente de esa ciudad floridana.”

“He hablado con mucha gente en los últimos días. Mucha gente ha dejado Mar-a-Lago”, dijo el también periodista al canal de cable MSNBC.

El autor de ‘Mar-a-Lago: Inside the Gates of Power at Donald Trump’s Presidential Palace’, explicó que los miembros se están yendo debido a la preocupación de que puedan aparecer en artículos periodísticos relacionados con el republicano, quien enfrentará en febrero próximo su segundo juicio político en el Congreso de EE. UU., esta vez por el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.

Leamer subrayó que desde la llegada de Trump a este club de millonarios el día que terminó su mandato, el ambiente es “depresivo” y la gente está “cancelando” sus membresías.

Para su libro, publicado en 2019, el periodista entrevistó a miembros del club, que pagan 200.000 dólares de afiliación, y se basó también en vivencias personales en el lugar, que frecuentaba gracias a amigos con membresías.

El autor recordó al canal que Palm Beach es mayoritariamente demócrata, hecho que se ha hecho visible con la negativa de concejales del condado que se han pronunciado en desacuerdo con sendas ideas de renombrar el aeropuerto local y una autopista en honor a Trump.

Igualmente los vecinos han protestado por el cierre de vías y demás medidas de seguridad que suponen la presencia del expresidente en el vecindario.

Tras la derrota, los Trump se están radicando en Florida.

Medios de prensa han informado de los planes de Trump y Melania de comprar una propiedad en Palm Beach, igualmente de la adquisición de una casa en Jupiter, al norte de Palm Beach, por parte de su hijo mayor, Donald Trump Jr.

Entre tanto, su hija Tiffany está revisando propiedades en Miami, donde su hermana Ivanka y el marido de esta, Jared Kushner, compraron recientemente por 31,8 millones de dólares un terreno de 7.284 metros cuadrados.