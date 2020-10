En una entrevista que Quino concedió a la W Radio en 2012, puso fin a la versión que lo daba como autor de una frase que habla de cómo debería ser la vida.

Aunque una de las entrevistadoras de ese momento estaba bastante emocionada al hablar con el caricaturista sobre ese texto, el argentino la paró en seco y le dijo que eso no era de su autoría.

En ese momento, la periodista le dijo: “Quino, hay una visión que a mi me encanta, suya, sobre cómo debería ser la vida. Y es al revés…”. Sin embargo, el artista la interrumpió.

“¡No! Eso no es mío, perdón. Me alegra que me lo pregunte, porque así vamos aclarando de a poco que eso es completamente apócrifo y que yo no tengo nada que ver con eso”, sentenció.