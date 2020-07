Debido a que hizo caso omiso a las diferentes advertencias y no se mudó de esa zona residencial, la mujer aseguró en una entrevista con la emisora Airedigital que los vecinos mataron a su perro y gato.

“Toda la vida los ayudé. Me llamaban a cualquier hora para que les tomara la presión y les colocara inyecciones. Siempre estuve dispuesta para ellos. Cuando empezó la cuarentena me encontré con un cartel diciéndome que me vaya porque los iba a infectar a todos”, contó Daniela.