El hecho de que solo 4 mujeres han sido ganadoras del Premio Nobel de Física desde que la Real Academia Sueca de Ciencias lo otorga llamó la atención; de hecho, en el 2017 ninguna de las categorías del prestigioso galardón incluyó a una mujer.

Lo mismo ocurrió en el 2016, cuando los premios de las diferentes categorías fueron entregados solo a hombres, pese a que en ese momento las autoridades del premio dijeron estar trabajando para incluir a más mujeres, pero advirtieron que sería un proceso lento.

Así, en los últimos 10 años, el Nobel de Física solo se les ha entregado a 2 mujeres: la estadounidense Andrea Ghez (2020) y la canadiense Donna Strickland (2018), premios que ha sido compartidos con dos científicos varones más en ambas oportunidades.

La Academia sueca anunció los ganadores del Premio Nobel de Física 2020 en el siguiente trino:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz

