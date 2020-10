El Premio Nobel de Física es considerado el más masculino de los seis prestigiosos galardones.

La Real Academia de las Ciencias Sueca de Estocolmo repartió los honores entre esos tres científicos, representantes del ámbito científico -el primero- y de la astrofísica -sus colegas-, quienes partiendo de la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein llegaron al núcleo del universo.

Penrose recibe el Premio Nobel por “el descubrimiento de que la formación de los agujeros negros es una predicción robusta de la teoría general de la relatividad”, según la explicación de la Academia. A Genzel y Ghez se les distingue “por el descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra galaxia”.

Penrose nació en 1931 en Colchester, Reino Unido, se doctoró en geometría algebraica por la Universidad de Cambridge en 1957, fue profesor en varias universidades tanto en su país como en Estados Unidos y actualmente ejerce en la Universidad de Oxford.



Inventó métodos matemáticos ingeniosos para explorar la teoría general de la relatividad de Albert Einstein y “demostró que la teoría conduce a la formación de agujeros negros, esos monstruos en tiempo y espacio que capturan todo lo que se introduce en ellos”, subrayó la Academia.

Fue elegido miembro de la Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia Natural en 1972 y presidió la Sociedad Internacional de Relatividad General y Gravitación, además de recibir varias distinciones científicas.

Genzel, nacido en 1952 en Bad Homburg vor der Höhe (oeste de Alemania), estudió en la antigua capital federal, Bonn, y dirigió luego el departamento de Física Extraterrestre del prestigioso Instituto Max Planck. Actualmente ejerce en la Universidad de California.

Ha compartido las investigaciones realizadas sobre agujeros negros en el observatorio de Hawái con Genzel, hasta llegar al centro de la Vía Láctea.

