Tokarczuk, nacida en 1962, fue recompensada por “su imaginación narrativa, que con una pasión enciclopédica, simboliza el traspaso de las fronteras como forma de vida”, dijo el secretario de la Academia sueca, Mats Malm.

El Nobel de 2019 fue otorgado a Handke por una obra “llena de ingenuidad lingüística que ha explorado la periferia y la singularidad de la experiencia humana”.

El País de España recuerda que el Nobel de Literatura 2018 no se entregó, por primera vez, debido al escándalo por denuncias de abusos sexuales en el entorno de la Academia Sueca y la crisis interna que se precipitó en la institución.

Tokarczuk hizo su debut como escritora de ficción en 1993 con ‘The Journey of the Book-People’, pero la fama le llegó con su tercera novela ‘Primeval and other Times’. Su obra es, según la Academia un “excelente ejemplo de la nueva literatura polaca después de 1989”.

Por su parte Handke, nacido en Griffen en 1942 y que aparecía en las quinielas al galardón desde hace unos años, recibirá el premio por el “ingenio lingüístico con que ha explorado la periferia y la especificidad de la experiencia humana”.

Su primera novela ‘Die Hornissen’ fue publicada en 1966 y junto a su obra de teatro ‘Offending the Audience’ dejó huella en la escena literaria.

Más de 50 años después, luego de haber producido un gran número de obras de diferentes géneros, Handke se ha consolidado, según la Academia, “como uno de los escritores más influyentes de Europa después de la Segunda Guerra Mundial”.