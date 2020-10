La sugerencia de sus asesores más cercanos era que Donald Trump hiciera un ‘borrón y cuenta nueva’ para aparecer ante el público como un líder más empático, pero el mandatario hizo todo lo contrario: se quitó el tapabocas y y lanzó un “no le teman al coronavirus, no dejen que domine su vida”, publica The New York Times.

“El viernes pasado, cuando el presidente Trump tenía dificultades para respirar y sus asesores lo preparaban para llevarlo al hospital, algunos de sus cercanos vieron una oportunidad potencial”, dice el ‘Times’ sobre lo que significaba la enfermedad de Trump para darles la vuelta a las encuestas, que por el momento lidera el candidato demócrata Joe Biden.

En contraste, las declaraciones de Trump sobre no temerle al coronavirus podrían jugar en contra de sus aspiraciones presidenciales y de captar nuevos votantes, pues apenas se expresó, hubo reacciones en contra que decían que cómo se le ocurría decir eso, si el presidente tiene un servicio de salud de mucha más calidad que el promedio de estadounidenses.

En este trino de Telemundo, Trump anuncia que es “inmune” al coronavirus:

La oportunidad de oro para que Trump anunciara que el coronavirus es serio pero que se puede combatir era el próximo debate presidencial, si se realiza, programado para el 15 de octubre, pero ese momento se perdió, según el diario neoyorquino y su aire sobrado respecto de la enfermedad solo “les recordará a los votantes el mal manejo que le ha dado a la pandemia”.

Por ello es que también fue ampliamente criticado por salir a dar ‘una vueltica’ en carro el domingo pasado, mientras estaba hospitalizado, lo que puso en riesgo a los demás ocupantes del vehículo, que obedece a que Trump considera que enfermarse es una “debilidad imperdonable”, según narra su sobrina Mary Trump.

El New York Times agrega que Trump, en todo momento, omitió mencionar que varios miembros de su equipo de gobierno han resultado infectados por coronavirus y, por el contrario, publicó esta otra controvertida frase en un trino: “Me siento mejor que hace 20 años”.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020