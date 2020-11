“La reciente declaración de Chris Krebs sobre la seguridad de las elecciones de 2020 fue muy inexacta, ya que hubo muchas cosas inapropiadas y fraude“, tuiteó Trump.

“Por lo tanto, con efecto inmediato, Chris Krebs ha sido destituido como director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA)”, sentenció, en un hilo que la red social Twitter también marcó como cuestionable.

…votes from Trump to Biden, late voting, and many more. Therefore, effective immediately, Chris Krebs has been terminated as Director of the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020