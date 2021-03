El primer tiroteo, que dejó cuatro personas muertas y dos heridas, se produjo el martes por la tarde en un salón de masajes a unos 50 kilómetros de Atlanta, la mayor ciudad del estado de Georgia, dijo un portavoz de la policía del condado de Cherokee, citado por la CNN.

Más tarde, otros dos tiroteos dejaron cuatro muertos también en dos salones de masaje cercanos en Atlanta, dijo la policía de la ciudad, también según ese medio.

Las autoridades dijeron que una investigación estaba en curso y que por el momento no había un móvil claro.

La policía del condado de Cherokee divulgó en Facebook un llamado a testigos junto a imágenes del presunto autor en un coche negro.

#BREAKING Shooting inside a Woodstock massage parlor on Hwy 92 near Bells Ferry Road. 2 dead, 3 injured, per Cherokee County Sheriff’s Office. Suspect on the run. Call 911 immediately. @wsbtv pic.twitter.com/rkq3dAhlI6

Minutos más tarde un sospechoso de 21 años fue detenido el martes por la noche a más de 240 km al sur de la ciudad estadounidense, informó The Atlanta Journal-Constitution.

#BREAKING Robert Aaron Long, the suspected gunman in the Cherokee County massage parlor shooting has been caught following a chase in Crisp County. Also, death toll now at four in Cherokee. @wsbtv pic.twitter.com/iIBJV7HcbO

— Chris Jose (@ChrisJoseWSB) March 17, 2021