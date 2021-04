El hombre fallecido era perseguido por sujetos armados y fue alcanzado por varios disparos. Las heridas fueron tan graves que causaron su muerte, anota Actualidad RT.

Los heridos fueron un sospechoso y un transeúnte que tuvieron que ser hospitalizados, confirmó en rueda de prensa el subjefe de Policía de Nueva York, Kenneth Lehr.

De acuerdo con el testimonio del uniformado, 3 policías oyeron los disparos y luego vieron al individuo que era perseguido por los sujetos armados, en el Distrito 44.

En respuesta, los agentes comenzaron a disparar contra los individuos, que intentaron huir. Luego, los sospechosos arrojaron sus armas bajo una camioneta cercana y fueron detenidos.

La Policía, en su cuenta de Twitter, mostró las armas recuperadas en el lugar de los hechos.

En el momento de la rueda de prensa, la Policía aún no había podido establecer los motivos que originaron el tiroteo, anota Actualidad RT.

Acá, el testimonio el subjefe de Policía de Nueva York, Kenneth Lehr. También se ven las armas halladas en el lugar de los disparos

Below are the two firearms recovered at the scene. pic.twitter.com/gVKPe9Jpg0

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 4, 2021