green

El diario estadounidense relató paso a paso desde lo ocurrido con el ciudadano que fue “electrocutado con una pistola paralizante” por los agentes, lo que provocó que se estallaran las violentas protestas en la capital del país.

El medio reportó que en total fueron siete las personas que fallecieron en medio de las manifestaciones, todo esto mientras que “autobuses y comisarías” fueran incendiados por parte de cientos de personas.

¿Qué pasó con la pandemia?

Algo que no dejó pasar The New York Times fue el hecho de que se presentaran estas manifestaciones tras varios meses de cuarentena por la pandemia del COVID-19 que obligó a que unas “ocho millones de personas” permanecieron encerradas”; sin embargo, también resaltó que en el país hay “años de preocupación por el abuso policial”.

Lo que estalló las manifestaciones

De acuerdo con el rotativo, la avalancha de manifestaciones en la capital del país también se produjo a raíz de las protestas ocasionadas por la violencia de la policía en Estados Unidos que comenzaron por el asesinato de George Floyd y que, según destaca, “han sido ampliamente publicitadas en Colombia”.

El medio estadounidense recordó el video que se hizo viral en Colombia en el que se ve a Javier Ordóñez boca abajo en el suelo mientras que el agente de la Policía lo “electrocuta repetidamente con la pistola paralizante”, todo esto mientras se escucha al abogado decir “por favor, no más”.

Aparte del saldo de muertos y heridos que dejó la noche de protestas en el país, el diario citó las declaraciones de Alexander Amaya, coronel de la Policía, que dijo que los oficiales involucrados en la muerte de Ordóñez “estaban respondiendo a una disputa que involucraba a varias personas que habían estado bebiendo”, por lo que tuvieron que ser sometidos por parte de las autoridades.